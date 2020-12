Eishockey: KAC unterlag bei Fehervar, Graz beendete Sieglos-Serie

Klagenfurter verloren nach Schlagabtausch im Penaltyschießen

Der KAC hat in der ICE-Hockey League den Rückstand auf das Führungsduo nicht wirklich verringern können. Die Klagenfurter mussten sich im Auswärtsspiel bei Fehervar am Donnerstag mit 4:5 im Penaltyschießen geschlagen geben. Die Ungarn stießen an den Kärntnern vorbei damit auf Rang drei vor. Die fünftplatzierten Graz99ers holten mit einem 3:1 gegen die Black Wings den ersten Sieg nach acht erfolglosen Versuchen.

In Szekesfehervar lag der KAC nach Toren von Nick Petersen und Thomas Koch nach nicht einmal acht Minuten 2:0 voran. Nach Minute neun stand es aber schon 2:2. Der muntere Schlagabtausch sollte weitergehen. Manuel Ganahl traf noch zweimal für die Klagenfurter, nach zwei Dritteln stand es 4:4. Da im Schlussabschnitt sowie in der Verlängerung trotz Chancen auf beiden Seiten kein Tor mehr fiel, ging es ins Penaltyschießen. Dort verwertete einzig Alex Petan für Fehervar.

Die 99ers holten den erhofften Heimsieg. Die von vielen Ausfällen geplagten Black Wings gingen zwar durch Will Pelletier (8.) in Führung, die Grazer Linie mit Oliver Setzinger, Hunter Fejes und Anthony Cameranesi sorgte aber bis zur zweiten Drittelpause für die Wende. Setzinger (10.) und Cameranesi (39.) trafen und leisteten je einmal die Vorarbeit, Fejes verbuchte zwei Assists. Im Finish machte Joel Broda für das klar spielstärkere Heimteam mit einem Treffer ins leere Tor alles klar.