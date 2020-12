Der ICE-Eishockey-Club KAC hat den derzeit vertragslosen kanadischen Stürmer Matt Fraser unter Vertrag genommen, der in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Champions Hockey League war. Fraser hat 91 NHL-Spiele bestritten, 2017/18 war er in Österreich für den Dornbirner EC im Einsatz. Die Verpflichtung wurde bereits in Hinblick auf die Saison 2021/22 vollzogen, zuletzt war er in der DEL bei Augsburg engagiert.