Eishockey: Lettland laut Bericht zu alleiniger WM-Austragung bereit

Nach dem Entzug der Eishockey-WM für Co-Gastgeber Weißrussland (Belarus) bereitet sich Lettland auf eine mögliche alleinige Ausrichtung des gesamten Turniers vor. Einem Bericht des lettischen Fernsehens zufolge sei der lettische Eishockeyverband (LHF) bereit, die Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis 6. Juni nur in Riga zu organisieren. Dies habe der Verband dem Eishockey-Weltverband (IIHF) mitgeteilt.

Auch soll es die Zusage geben, dass sich die lettische Regierung finanziell an der Organisation des Turniers beteilige, hieß es in einer Nachrichtensendung am Samstagabend. Die IIHF hatte nach großem politischen und wirtschaftlichen Druck zu Wochenbeginn entschieden, dem vom autoritären Machthaber Alexander Lukaschenko regierten Belarus die WM zu entziehen. Seitdem läuft die Suche nach einem Ersatzspielort. IIHF-Präsident Rene Fasel hatte die Slowakei und Dänemark als mögliche Partner Lettlands genannt.