Eishockey: Liga-Aufstockung wird in nächsten Wochen entschieden

Alle elf aktuellen Clubs wieder dabei - Vier Clubs sollen Interesse haben - Play-off beginnt am 12. März

Die ICE-Eishockeyliga wird in den nächsten Wochen über eine Aufstockung entscheiden. Zu Meldeschluss am (heutigen) Donnerstagmittag haben alle elf aktuellen Vereine genannt, zudem haben sich mehrere weitere Clubs beworben. Die Liga nannte keine Namen, kolportiert wurde zuletzt, dass EHV Linz, VEU Feldkirch, Olimpija Ljubljana und der HC Pustertal Interesse an einem Einstieg haben.

"Da sich mehrere neue Vereine um eine Aufnahme in die internationale Liga beworben haben, wird in den nächsten Wochen eine Entscheidung über die Gesamtzahl an Teilnehmern für die kommende Spielzeit getroffen", erklärte die Liga in einer Aussendung. Dass mehrere Clubs an der Ice Hockey League teilnehmen wollen, freut den Präsidenten. "Das zeigt, dass in der bet-at-home ICE Hockey League sehr gute Arbeit geleistet und ein hohes sportliches Niveau geboten wird", erklärte Jochen Pildner-Steinburg.

Festgelegt wurde indes der weitere Spielplan nach der Zwischenrunde, die am 7. März endet. Ab 12. März geht es meist am Freitag, Sonntag und Dienstag ins Play-off, das von Viertelfinale bis Finale in "Best of Seven" gespielt wird. Der Meister steht spätestens am 25. April fest.