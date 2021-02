Der langjährige Sponsor Linz AG zieht sich aus dem Profi-Eishockey zurück. "Angesichts der derzeitigen Umstände und der anhaltenden Streitfälle rund um die Profi-Liga" im Eishockey-Sport sieht die Linz AG "keine Möglichkeit eines Imagegewinns", hieß es am Sonntag in einer Aussendung. In der Nachwuchsarbeit in der Akademie sowie im Amateur- und Breitensport-Bereich wolle man aber weiter aktiv bleiben.