Eishockey: Linz verstärkte sich mit zwei Stürmern

Am letzten Tag des Grunddurchgangs der ICE-Eishockeyliga haben die Black Wings zwei Stürmern verpflichtet. Das Tabellenschlusslicht engagierte den Letten Gints Meija, der für Dinamo Riga 552 KHL-Spiele absolviert hat, und den Finnen Atte Karppinen vom finnischen Zweitligisten Iisalmi. Beide sollen am Sonntagabend im Spiel gegen HCB Südtirol debütieren und die Black Wings in der am Freitag beginnende Qualifikationsrunde verstärken.

Für das Duo wurden Andy Kozek und der verletzte Alexander Lahoda abgemeldet.