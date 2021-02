Eishockey: Maple Leafs nach 5:1 über Canucks in North Division voran

Die aktuell besten Teams der North Division in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben am Samstag Siege gefeiert. Die Toronto Maple Leafs besiegten die Vancouver Canucks sicher mit 5:1 und führen damit die Division der kanadischen Teams vor den Montreal Canadiens an. Letztere besiegten die Ottawa Senators mit 2:1. In der East Division rangen die New York Islanders die Pittsburgh Penguins mit 4:3 nieder. In dieser Gruppe führen die Boston Bruins.

Michael Raffl und seine Philadelphia Flyers treffen am Sonntag auf die Washington Capitals.

NHL-Resultate vom Samstag: Anaheim Ducks - San Jose Sharks 2:1 n.P., Calgary Flames - Edmonton Oilers 6:4, New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4:3, Ottawa Senators - Montreal Canadiens 1:2, Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 5:1, St. Louis Blues - Arizona Coyotes 1:3.