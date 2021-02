Eishockey: New York Islanders stoppten Bostons NHL-Erfolgsserie

Die New York Islanders haben mit einem 4:2-Heimerfolg das zehn Spiele dauernde Punktesammeln der bisher so souveränen Boston Bruins in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestoppt. Tampa Bay Lightning gewann als Führender der Central Division 6:1 beim ersten Verfolger Florida Panthers, im Spitzenspiel der North Division unterlag Leader Toronto Maple Leafs 1:2 gegen Montreal Canadiens.

St. Louis Blues gewann nach Verlängerung 5:4 bei den Arizona Coyotes, die derzeit auf verlorenem Posten stehenden Ottawa Senators stoppten ihre Niederlagen-Serie mit einem 2:1-Erfolg bei den Winnipeg Jets.

NHL-Ergebnisse vom Samstag: Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 3:2 n.V., Nashville Predators - Detroit Red Wings 2:4, Dallas Stars - Carolina Hurricanes 3:4 n.P., San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 1:3, Winnipeg Jets - Ottawa Senators 1:2, New York Islanders - Boston Bruins 4:2, Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:6, Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1:2, Arizona Coyotes - St. Louis Blues 4:5 n.V., Vancouver Canucks - Calgary Flames 3:1