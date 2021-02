Eishockey: NHL-Coach Krueger positiv auf Corona getestet

Liga verschärfte Corona-Maßnahmen

Der ehemalige VEU-Feldkirch-Trainer Ralph Krueger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 61-jährige Chefcoach der Buffalo Sabres habe sich umgehend an das Protokoll der NHL gehalten, teilten die Sabres am Donnerstag mit. Wie bei drei weiteren Teams in der Liga dürfen die Sabres ihr Trainingsgelände derzeit nicht nutzen und keine Spiele austragen. Auf die zunehmende Zahl der Spieler auf der Corona-Liste hat die NHL nun mit einer Verschärfung der Regeln reagiert.

So dürfen Teams frühestens 1:45 Stunden vor Beginn einer Partie in der Halle eintreffen, müssen in Umkleidekabinen zueinander einen Mindestabstand einhalten und Teambesprechungen nur noch weitestgehend virtuell abhalten, teilte die Eishockey-Liga am Donnerstag mit. Die Glasscheiben hinter den Trainerbänken sollen zudem verschwinden, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten.

Derzeit sind vier Teams in der Liga dazu gezwungen, ihre Trainingsgelände zu schließen. Es handelt sich um die Las Vegas Golden Knights, die New Jersey Devils, die Sabres sowie Minnesota Wild.