NHL-Draft-Pick Graham McPhee kehrt von den Vienna Capitals nach Nordamerika zurück. Der Stürmer aus den USA bestritt in seiner ersten Saison als Eishockey-Profi 21 Spiele für die Hauptstädter. Der heute 22-Jährige war 2016 von den Edmonton Oilers an 149. Stelle des NHL-Drafts ausgewählt worden, danach spielte er für das Boston College. Den vakant gewordenen vierten Import-Platz im Sturm der Caps übernimmt Neuzugang Darren Archibald, teilte der Verein am Donnerstag mit.