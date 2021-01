Eishockey: NHL-Saison mit zwei Freiluftspielen am Lake Tahoe

Am 21. Februar spielen die Flyers von Michael Raffl gegen die Boston Bruins - Spiel auf Golfplatz ohne Zuschauer

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL wird in der am Mittwoch startenden Saison nun doch Freiluftspiele abhalten. Die Liga gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass es im Februar zwei Spiele auf dem Edgewood Golf Course am Südufer des Lake Tahoe an der Grenze von Nevada und Kalifornien geben wird.

Dabei sollen am 20. Februar die Colorado Avalanche auf die Vegas Golden Knights treffen, am Tag darauf die Boston Bruins auf die Philadelphia Flyers des Villacher NHL-Legionärs Michael Raffl, der bereits in sein achtes Jahr in der nordamerikanischen Profiliga geht. Beide Spiele werden ohne Zuschauer stattfinden.

Der Saisonstart wird unterdessen von einem Corona-Ausbruch überschattet: Bei den Dallas Stars, Ende September den Tampa Bay Lightning im Stanley-Cup-Finale unterlegen, wurden bereits sechs Spieler positiv getestet. Die Stars werden nun nicht vor dem 19. Jänner in die Saison einsteigen, teilte die Liga mit. Die auf 56 Spiele pro Team verkürzte reguläre Saison wird in neu zusammengesetzten Divisionen gespielt, darunter eine eigene für die sieben kanadischen Teams.