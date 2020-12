Eishockey: NHL soll am 13. Jänner starten

Der wegen der Corona-Pandemie aufgeschobene Start zur NHL-Saison soll am 13. Jänner erfolgen. Darauf einigten sich die Spielergewerkschaft und die Liga gemäß Medienberichten aus den USA bei einer Videokonferenz. Demnach soll in der "Regular Season" jede Mannschaft 56 Spiele bestreiten. Die ersten Trainingslager sollen laut den Berichten am 31. Dezember beginnen, für die 24 zuletzt im Play-off vertretenen Teams am 3. Jänner. Vorbereitungsspiele soll es wohl keine geben.

Zahlreiche Details sind allerdings noch unklar und der Plan ist noch nicht offiziell. Er muss unter anderen von den Gesundheitsbehörden in Kanada abgesegnet werden. Wegen der Reisebeschränkungen an der US-kanadischen Grenze werden die kanadischen Teams womöglich nur untereinander Partien austragen. Weil die Regeln in den Provinzen zuletzt verschärft wurden, ist dies aber noch nicht sicher.