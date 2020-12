Eishockey: NHL startet Saison am 13. Jänner mit fünf Spielen

Titelverteidiger Tampa beginnt gegen Chicago - Raffl und die Flyers empfangen Lokalrivalen Pittsburgh - Rossi könnte am 14. debütieren

Die nordamerikanische Eishockeyliga NHL startet die neue Saison mit fünf Spielen am 13. Jänner. Die Liga gab am Mittwoch den Spielplan bekannt, der in der verkürzten Saison für jedes Team 56 (statt 82) Spiele im Grunddurchgang vorsieht. Eröffnet wird die Saison unter anderem von Tampa Bay Lightning, der Titelverteidiger empfängt die Chicago Blackhawks.

Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Michael Raffl haben am 13. Jänner den Lokalrivalen Pittsburgh Penguins zu Gast. Am Tag darauf könnte Marco Rossi für Minnesota Wild sein Debüt in der NHL geben. Die Wild gastieren am 14. Jänner bei den Los Angeles Kings, der 19-jährige Vorarlberger kämpft im Vorbereitungscamp ab 3. Jänner um einen Platz im NHL-Kader.

Der Grunddurchgang wird am 8. Mai beendet, die besten vier Mannschaften der vier neu zusammengestellten Divisions qualifizieren sich für das Play-off, das in den ersten zwei Runden innerhalb der Divisions gespielt wird.