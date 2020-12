Laut Medienberichten vom Freitag strebt die National Hockey League (NHL) einen Saisonstart Mitte Jänner an. Das Stanley-Cup-Finale der weltweit besten Eishockey-Liga würde demnach im Juli stattfinden. Die beschriebenen Szenarien sehen für jedes Team in der "Regular Season" 56 oder 52 statt 82 Spiele vor, ehe es in die Play-offs geht. Laut ESPN gilt es vor einer endgültigen Entscheidung finanzielle Details zwischen der NHL und der Spielergewerkschaft (NHLPA) zu klären.