Im ersten von zwei Test-Länderspielen gegen die Slowakei haben Österreichs Eishockey-Frauen am Samstag in Villach einen 3:1-(0:0,1:1,2:0)-Sieg über die Slowakei gefeiert. Für den finnischen Trainer Jari Risku war es damit ein gelungenes Debüt an der Bande. Torschützinnen im ersten Länderspiel seit dem bisher Lehrgang in Februar waren Charlotte Wittich (31./PP) und Anna Meixner (47., 58.). Am Sonntag steigt erneut in Villach um 12.30 Uhr das Retourspiel.