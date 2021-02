Eishockey: ÖEHV-Frauen besiegten Kasachstan mit 3:1 neuerlich

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat auch das zweite Länderspiel gegen Kasachstan gewonnen. Nach dem 1:0 am Vortag gewann die ÖEHV-Auswahl am Sonntag in Wien mit 3:1 (0:1,1:0,2.0).

