Das österreichische Eishockey-Nationalteam der Frauen hat am Sonntag das zweite zweier Länderspiele in Villach gegen die Slowakei mit 1:2 (1:0,0:2,0:0) verloren. Am Vortag hatte es einen 3:1-Sieg gegeben. In der Revanche erzielte Anja Trummer im Powerplay die zwischenzeitliche Führung der Gastgeberinnen (8.).