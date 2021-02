Eishockey: ÖEHV-Spitze setzt sich heuer drei Organisationsziele

Ligavertrag, Marketing, Neustrukturierung - Hartmann will auf Stiftungsgelder zugreifen - Turnier im Mai in Ljubljana fast wie B-WM - BILD

Während die ICE Hockey League in die heiße Meisterschaftsphase tritt, arbeitet die seit Juni des Vorjahres amtierende neue Führung des Österreichischen Eishockey-Verbands (ÖEHV) an der Umstrukturierung. Mit einer großen Sportmarketingagentur laufen Gespräche, der Verband soll zu einem Dienstleistungsunternehmen ausgebaut werden und im Frühjahr folgen Verhandlungen mit der Liga über einen neuen Lizenz-Vertrag. Sportlich ist das Programm auf Schiene.

Sollte das Coronavirus die Pläne nicht durchkreuzen, absolviert Teamchef Roger Bader mit seinem Team im Frühjahr elf Länderspiele als Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier. Im April gibt es je zwei Partien gegen Tschechien und die Slowakei, auch gegen Deutschland sind zwei Matches geplant.

Ab 15. Mai wird es ein bisschen kurios. Anstelle der vom Weltverband abgesagten B-WM in Ljubljana treffen sich in der slowenischen Hauptstadt mit Ausnahme von Ungarn, das durch Polen ersetzt wird, alle Teams der zweiten Leistungsklasse zu einem Turnier. Es ist der letzte große Test, bevor es Ende August in Bratislava gegen die Slowakei, Weißrussland und Polen um ein Ticket für Peking 2022 geht.

Betreffend Umbau des Verbands sind die Pläne von Klaus Hartmann, der im Juni überraschend zum Präsidenten gewählt worden ist, und dem seit September amtierenden Geschäftsführer Friedrich Nikolaus noch nicht so konkret. "Wir arbeiten an einer gesamten neuen Finanzierungsstruktur", erklärte Hartmann in einem Journalistengespräch am Dienstagabend.

Diese beinhaltet unter anderem den Abschluss mit einem Sportmarketingunternehmen, aber auch auf Gelder der Stiftung soll zugegriffen werden. "Die Gelder daraus sind marginal, 18.000 bis 20.000 Euro. Wir wollen effizienter sein", sagte er. Die Mittel der Stiftung, die mit dem Gewinn der ersten WM in Österreich 1967 (11,5 Millionen Schilling bzw. 835.738 Euro) gegründet und durch die Profite der WM-Turniere 1977, 1987, 1996 und 2005 gespeist wurde, ist zweckgebunden zur Förderung des Nachwuchses.

Der Nachwuchs soll auch durch einen Ausbildungskostenersatz unterstützt werden. Denn einer der Schwerpunkte ist, "die Wertigkeit der Nationalteams zu erhöhen. Auch die Drop-out-Rate zwischen 22 und 24 ist zu hoch", betonte Hartmann. Das wird auch Thema in den Vertragsverhandlungen mit der Liga sein. "Es gibt keinen Zweikampf, nur ein Interesse in Richtung Weiterentwicklung. Wir haben nicht die Absicht, uns in die unternehmerische Sphäre der Clubs einzumischen", stellte der Verbandsboss klar.

Ein Punkt in den Verhandlungen ist stets die Frage der Legionäre. Hartmann will "Überzeugungsarbeit leisten, damit es besser wird". Eine Strategie, die nicht neu ist und dazu geführt hat, dass im abgelaufenen Grunddurchgang - auch aufgrund der besonderen Umstände durch die Pandemie - insgesamt 107 Legionäre bei den acht österreichischen Clubs im Einsatz waren. Bis Ende der Transferzeit am Montag sind fünf neue Legionäre dazugekommen. Dafür mussten auch heimische Teamspieler Platz machen, wie die Verteidiger Layne Viveiros und Daniel Jakubitzka, die von Red Bull Salzburg für den Rest der Saison abgemeldet wurden.

"Das System ist seit 10, 15 Jahren schief gelaufen. Wir machen einen Cut und starten aufs Neue. Das Ziel ist, dass wir mehr eigene Spieler haben", erklärte Hartmann, der betonte, dass es nur ein Miteinander geben kann. "Es gibt oft Partikularinteressen, die das konterkarieren", weiß er nach vielen Gesprächen mit Vereinsvertretern. Nicht gefallen hat dem Villacher aber auf jeden Fall, dass im Herbst oft Legionäre nur für einige Partien geholt wurden, weil deren Clubs noch in einer Corona-Pause waren. "Mir fehlt die Logik, wenn einer für drei, vier Spiele zum Aufwärmen kommt, bis seine Liga beginnt", meinte Hartmann.