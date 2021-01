Die österreichische Auswahl bekommt es bei der nächsten Auflage der Eishockey-U20-WM in der Gruppenphase mit Vizeweltmeister Kanada zu tun. Die weiteren Gegner des ÖEHV-Teams sind Finnland, Deutschland und Tschechien, wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Das Turnier wird von 26. Dezember 2021 bis 5. Jänner 2022 in Red Deer und Edmonton ausgetragen, die Spiele der Österreich-Gruppe gehen in Edmonton über die Bühne.