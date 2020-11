Eishockey: Österreich spielt 2- Sorge um A-WM 2021

Viele Fragen wirft derzeit die in Minsk und Riga geplante A-WM der Männer (21. Mai bis 6. Juni 2021) auf. Das IIHF-Council befasste sich am Mittwoch in Zürich mit dem Thema und einem Expertenbericht dazu. Sorge bereitet dem Weltverband die politische und Corona-Situation in Weißrussland sowie das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Co-Organisatoren Weißrussland und Lettland.

IIHF-Präsident Rene Fasel meinte auf der Verbandshomepage: "Wir müssen alles daran setzen, das Turnier mit den vorgesehenen Gastgebern durchzuführen. Aber zuvor müssen wir uns vergewissern, dass es sicher ist und danach dass die beiden Co-Gastgeber noch gewillt sind, miteinander zu arbeiten."