Eishockey: Österreichs U20-Team bei A-WM bisher

Österreichs Eishockey-U20-Nationalteam spielt zum vierten Mal bei einer A-WM mit. Die ÖEHV-Auswahl ist in der Elitegruppe noch ohne Sieg, ein 2:2-Remis gegen die Ukraine dank zweier Treffer von Thomas Vanek im Jänner 2004 war die bisher beste Ausbeute. Ein Rückblick:

1981 (Dezember 1980/Jänner 1981 in Bayern): Bei der fünften Auflage der seit 1977 ausgetragenen Junioren-A-WM war Österreich erstmals dabei. Die Konkurrenz für Konrad Dorn, Helmut Petrik, Günther Koren und Co. war übermächtig. In der Gruppenphase setzte es gegen die Sowjetunion (1:19), Tschechien (4:21) und Kanada (1:11) drei große Abfuhren, in der Abstiegsrunde war man gegen Deutschland und USA chancenlos. Österreich hatte sich bei der U20-B-WM im März 1980 in Klagenfurt den Aufstieg gesichert. Nach einem leichten Turniereinstieg mit einem 19:3 gegen Ungarn gewannen Thomas Cijan, Walter Znenahlik, Peter Raffl, Petrik, Gert Kompajn, Bernie Hutz, Leo Sivec und Co. die entscheidenden Spiele gegen Norwegen (2:1) und im Finale gegen Polen (4:3).

2004 (Dezember 2003/Jänner 2004 in Finnland/Helsinki und Hämeenlinna): Die Mannschaft von Teamchef Herbert Pöck kassierte gegen USA (0:8) und Schweden (0:7) klare Niederlagen und zeigte gegen die von Alexander Owetschkin und Jewgeni Malkin angeführten Russen mit einem 1:3 auf. Im letzten Spiel gegen die Ukraine führten die Österreicher dank eines Doppelpacks von Thomas Vanek bis zur 56. Minute mit 2:1 und holten schließlich mit einem 2:2 den bisher einzigen Punkt. Vanek mit drei Toren und Patrick Harand mit fünf Scorerpunkten in sechs Spielen waren am produktivsten. Mit erst 16 Jahren waren auch Andreas Nödl und Rafael Rotter dabei, zudem wurden später Manuel Latusa, Mathias Lange, Nik Petrik und Martin Oraze langjährige Teamspieler. Bei der vorangegangenen B-WM im Dezember 2002 in Bled, in der die ÖEHV-Talente alle fünf Spiele gewonnen haben, waren neben Vanek die späteren Teamstützen Oliver Setzinger, Thomas Koch und Daniel Welser die Leistungsträger.

2010 (Dezember 2009/Jänner 2010 in Saskatchewan/Kanada): Unter Trainer Dieter Werfring gab es zunächst klare Niederlagen gegen die Topnationen, ehe man in der Abstiegsrunde der Slowakei (2:3) und Lettland (4:6) nur knapp unterlag. Konstantin Komarek, mit 17 Jahren der Jüngste im Team, erzielte fünf Tore und ist damit Österreichs bester Torschütze bei A-WM's. Mit Kapitän Dominique Heinrich, Andreas Kristler, Stefan Ulmer, Alexander Pallestrang, Fabio Hofer und Peter Schneider waren weitere aktuelle Teamspieler im Einsatz. Zum Aufstieg bei der B-WM im Dezember 2008 in Aalborg hatten auch Thomas Hundertpfund, Michael Schiechl und Raphael Herburger beigetragen.

2021 (Dezember 2020/Jänner 2021 in Edmonton): Im Dezember 2019 schaffte die Auswahl von Marco Pewal bei der B-WM in Minsk trotz Fehlstarts gegen Gastgeber Weißrussland (3:4) den Aufstieg. Angeführt von Benjamin Baumgartner (5 Tore, 6 Assists in 5 Spielen) gewann Österreich danach alle Spiele. Sieben Mann der Aufstiegsmannschaft sind auch heuer in Edmonton dabei, aus der Mannschaften fielen unter anderem Baumgartner, Paul Huber und die Verteidiger Julian Payr und David Maier heraus, zudem fehlt Thimo Nickl wegen eines positiven Coronatests. Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader wird von Marco Rossi vom NHL-Club Minnesota Wild angeführt.