Eishockey: Owetschkin mit 709. NHL-Tor solo auf Rang sieben

Vancouver: Olympische Abschiedsshow der NHL-Stars? Im Canada Hockey Place steigt am 28. Februar das große Finale der Winterspiele in Vancouver. Vor 19.300 Zuschauern wird im Eishockey-Finale der Männer die letzte und für Gastgeber Kanada wohl wichtigste Medaille vergeben. Dass die nordamerikanische Profiliga NHL auch für Sotschi 2014 hre Meisterschaft unterbricht und so ihren Stars die Teilnahme ermöglicht, scheint allerdings unwahrscheinlich.