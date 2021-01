Eishockey: Penalty-Niederlage für Raffls Flyers in NHL

Die ersatzgeschwächten Philadelphia Flyers haben am Donnerstag mit Michael Raffl (11:37 Min. Eiszeit) in der NHL auswärts gegen die Boston Bruins 4:5 im Penaltyschießen verloren. Die Flyers führten vor dem torreichen Schlussdrittel 2:0, schafften es dann aber gerade noch in die Overtime. In der Entscheidung scheiterten alle drei Flyers-Spieler. Los Angeles schaffte mit dem 4:2 gegen Colorado den ersten Saisonsieg.

Donnerstag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 2:3 n.V., New York Islanders - New Jersey Devils 4:1, Boston Bruins - Philadelphia Flyers 5:4 n.V., Ottawa Senators - Winnipeg Jets 1:4, Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 4:2, Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 3:7