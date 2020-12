Die Bratislava Capitals haben sich einen prominenten Cheftrainer geholt. Der Club der ICE-Eishockeyliga gab am Samstag die Verpflichtung des Deutschen Peter Draisaitl bekannt. Der 54-Jährige, der selbst eine imposante Spielerkarriere hatte, ist Vater von NHL-Star Leon Draisaitl, der im Trikot der Edmonton Oilers zum MVP der vergangenen Saison gewählt worden ist. Draisaitl wird sein Debüt an der Bande der Bratislava Capitals am Dienstag im Auswärtsspiel in Villach geben.