Die Philadelphia Flyers haben am Samstag mit dem Österreicher Michael Raffl bei den Buffalo Sabres einen sicheren 3:0-Sieg gefeiert. Raffl verzeichnete im Spiel der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen Schuss aufs Tor und stand 11:23 Minuten auf dem Eis. Flyers-Tormann Brian Elliott freute sich über sein zweites Shutout der Saison. Damit schoben sich die Flyers mit 23 Zählern in der East Division bis auf einen Punkt an die zweitplatzierten Boston Bruins heran.