Eishockey: Philadelphia bezwang NY Rangers 4:3

Die Philadelphia Flyers haben die New York Rangers am Mittwoch in der National Hockey League 4:3 bezwungen. Flyers-Kapitän Claude Giroux steuerte beim Comeback nach seiner 17-tägigen Corona-Zwangspause drei Assists bei, Michael Raffl erhielt 13 Minuten Eiszeit und gab einen Torschuss ab. Alle drei Rangers-Tore erzielte Chris Kreider.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Mittwoch: Philadelphia Flyers (mit Raffl) - New York Rangers 4:3, Colorado Avalanche - Minnesota Wild 2:6, Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 3:0, Florida Panthers - Dallas Stars 0:3, Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 2:1 n.V., Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 4:3 n.P., St. Louis Blues - Los Angeles Kings 1:2.