Eishockey: Philadelphia unterlag Boston in NHL erneut

Die Philadelphia Flyers haben sich den Boston Bruins in der National Hockey League (NHL) zuhause erneut knapp geschlagen müssen. Nach der Overtime-Niederlage mit 3:4 am Mittwoch unterlag das Team von Michael Raffl am Freitag 1:2. Raffl erhielt 9:24 Minuten Einsatzzeit.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Freitag: Philadelphia Flyers (mit Raffl) - Boston Bruins 1:2, Florida Panthers - Nashville Predators 2:1, Anaheim Ducks - San Jose Sharks 4:5 n.P., Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 3:1, Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 5:2.