Eishockey: Raffl-Siegtreffer bei Flyers-Erfolg in New Jersey

Philadelphia gewann 3:1

Der Kärntner Michael Raffl hat am Donnerstag sein zweites Saisontor für die Philadelphia Flyers in der National Hockey League erzielt. Die Flyers bezwangen die New Jersey Devils auswärts 3:1. Raffl belohnte das starke Spiel seiner vierten Linie mit Connor Bunnaman und Nicolas Aube-Kubel zu Beginn des Schlussdrittels (43.) mit dem 2:1-Siegtreffer. Wenig später legte Claude Giroux noch ein Tor nach.

Neben Raffl, der nach einem Stangenschuss von Bunnaman abstaubte, avancierte auch Flyers-Goalie Carter Hart mit 33 gehaltenen Schüssen zu einem der Matchwinner. Philadelphia hatte die Devils in deren Halle auch schon am Dienstag mit 5:3 besiegt. Minnesota Wild gewann ohne den weiterhin verletzten Marco Rossi sein Heimspiel gegen die Los Angeles Kings mit 5:3.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag: New Jersey Devils - Philadelphia Flyers (mit Raffl/1 Tor zum 1:2) 1:3, Minnesota Wild (ohne Rossi/verletzt) - Los Angeles Kings 5:3, Washington Capitals - New York Islanders 6:3, Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1:0 n.V., Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 3:2 n.P., Colorado Avalanche - San Jose Sharks 3:0, Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 3:4, Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 4:1, Buffalo Sabres - New York Rangers 2:3 n.V., Montreal Canadiens - Calgary Flames 4:2, Dallas Stars - Detroit Red Wings 7:3, Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 3:2, Vancouver Canucks - Ottawa Senators 4:1