Eishockey: Raffl traf bei NHL-Auswärtssieg der Flyers über Buffalo

Michael Raffl hat am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) sein drittes Saisontor erzielt. Der 32-jährige Kärntner zeichnete beim 3:0-Auswärtssieg seiner Philadelphia Flyers über die Buffalo Sabres in der 22. Minute für das zwischenzeitliche 2:0 der Gäste verantwortlich.