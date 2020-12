Die Graz 99ers müssen nach 18 Einsätzen wieder auf NHL-Mann Michael Rasmussen verzichten. Der 21-jährige Stürmer in Diensten der Detroit Red Wings wurde von seinem Club zurückbeordert. Rasmussen hatte für Graz fünf Tore erzielt und elf Assists geleistet. Der Kanadier fliegt am Montag zurück, er soll sich im NHL-Camp beweisen, informierte der ICE-Verein am Sonntag.