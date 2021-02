Kurz vor der entscheidenden Meisterschaftsphase der ICE-Eishockeyliga hat Red Bull Salzburg zwei Verteidiger verpflichtet. Der 31-jährige Norweger Stefan Espeland und der 30-jährige Schwede Alexander Urbom haben zuletzt jeweils in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gespielt. Urbom hat auch 34 Spiele in der National Hockey League (NHL) absolviert, und zwar für die New Jersey Devils und die Washington Capitals.