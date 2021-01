RB Salzburg muss in der ICE Hockey League mehrere Wochen auf Verteidiger Taylor Chorney verzichten. Der routinierte Ex-NHL-Spieler verletzte sich am Dienstag gegen Linz (6:0) am Handgelenk und musste operiert werden. Auch Yannic Pilloni fehlt den Salzburgern wegen einer Oberkörperverletzung länger. Der Stürmer werde physiotherapeutisch behandelt, wie der Club bekanntgab.