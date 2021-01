Die Dallas Stars, der Vorjahresfinalist der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL, wird wegen eines Corona-Ausbruchs im Team verspätet in die Saison starten. Das erste Match werde nicht vor dem 19. Jänner statt am 14. Jänner in Szene gehen, teilte die Liga am Freitag mit. Sechs Spieler und zwei Betreuer waren positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Trainingsstätten bleiben für mehrere Tage geschlossen, tägliche Tests werden durchgeführt.