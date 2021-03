Eishockey: Siegesserie der Flyers in NHL endete gegen Pittsburgh

Penguins siegten auch ohne Superstar Crosby 5:2 gegen Raffl-Team

Nach drei Siegen ist die Erfolgsserie der Philadelphia Flyers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL am Dienstagabend (Ortszeit) zu Ende gegangen. Das Team des Kärntners Michael Raffl, der nur rund elf Minuten auf dem Eis stand, unterlag den Pittsburgh Penguins nach 1:0-Führung auswärts mit 2:5. Die Penguins gewannen auch ohne ihren Star Sidney Crosby, der am gleichen Tag auf die Covid-Liste gesetzt worden war.

NHL-Ergebnisse vom Dienstag: Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 5:2, Nashville Predators - Carolina Hurricanes 2:4, New Jersey Devils - New York Islanders 1:2, Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 4:1, New York Rangers - Buffalo Sabres 3:2, Montreal Canadiens - Ottawa Senators 3:1, Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 5:2, Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 0:2.