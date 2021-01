Eishockey: Slowakei will nun doch Co-Veranstalter der WM 2021 sein

Verbandspräsident Satan bot Hilfe an

Der slowakische Eishockey-Verband hat bestätigt, mit dem Weltverband (IIHF) über eine Mitveranstaltung der Weltmeisterschaft 2021 zu verhandeln. "Wir wollten der Eishockeywelt zeigen, dass wir in Krisensituationen fähig und bereit sind zu helfen", begründete Präsident Miroslav Satan am Freitag den Sinneswandel in einer Mitteilung auf der Internetseite des slowakischen Verbandes (SZLH).

Noch vor wenigen Tagen hatten Satan und der Verband auffallendes Desinteresse gezeigt, nachdem IIHF-Präsident Rene Fasel die Slowakei und Dänemark als mögliche Partner Lettlands für die diesjährige Eishockey-WM genannt hatte. In einer SZLH-Pressemitteilung am Freitag hieß es nun, man habe sich mit der IIHF geeinigt, eine Aufstellung der erwartbaren Kosten für die Mitveranstaltung vorzulegen. Auch die slowakische Regierung habe bereits Unterstützung zugesichert, ergänzte Satan.

Die Slowakei veranstaltete 2011 und 2019 die Eishockey-WM in Bratislava und Kosice. Für das diesjährige Turnier überlegt der slowakische Verband, Hauptgastgeber Lettland eine der beiden Vorrundengruppen abzunehmen. Ursprünglich sollte die WM 2021 vom 21. Mai bis 6. Juni im lettischen Riga und im weißrussischen (belarussischen) Minsk stattfinden. Nach monatelangen Protesten entschied sich jedoch die IIHF, Co-Gastgeber Belarus die Weltmeisterschaft in diesem Jahr zu entziehen.