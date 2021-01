Eishockey: Slowakei zeigt wenig Interesse an WM-Übernahme

Der slowakische Eishockeyverband (SZLH) zeigt bisher wenig Interesse, Weißrussland (Belarus) als Co-Veranstalter der Weltmeisterschaft im Mai und Juni zu ersetzen. Gegenüber den Nachrichtenagenturen TASR und Sita wollte der Verband vorerst nicht einmal bestätigen, dass es dazu Gespräche mit dem Eishockey-Weltverband IIHF gegeben habe.

IIHF-Präsident Rene Fasel hatte die Slowakei und Dänemark als mögliche neue Partner Lettlands für die diesjährige WM genannt. Auf der SZLH-Internetseite kommentierte Verbandspräsident Miroslav Satan am Montagabend die Entscheidung des Weltverbandes, Weißrussland die WM-Organisation zu entziehen kühl: "Wir nehmen die Entscheidung der IIHF zur Kenntnis (...) und sind überzeugt, dass die IIHF alles unternimmt, damit die WM in diesem Jahr stattfinden kann."

Das Turnier sollte vom 21. Mai bis 6. Juni eigentlich in der lettischen Hauptstadt Riga und in Minsk stattfinden. Nach monatelangen Protesten entschied sich die IIHF am Montag zur Aberkennung der WM-Austragung von Weißrussland. Der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko steht wegen schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit international in der Kritik. Die EU erkennt ihn seit der als gefälscht eingestuften Präsidentenwahl vom 9. August nicht mehr als Präsidenten an. Zudem steht Belarus auch wegen mangelnder Corona-Schutzmaßnahmen in der Kritik.