Eishockey: Sportminister Kogler begrüßt WM-Entscheidung

Österreichs Sportminister Werner Kogler befürwortet die Entscheidung des Internationalen Eishockey-Verbandes (IIHF), dem autoritär regierten Weißrussland die Ausrichtung der WM 2021 zu entziehen. Das teilte Kogler am Montagabend auf Twitter mit. Die IIHF hatte zuvor mitgeteilt, dass Weißrussland das Turnier im Frühsommer nicht mitaustragen darf.

"Ich begrüße die Absage an Minsk als Austragungsort der Eishockey-WM. Diese ist auch ein Erfolg des Drängens einer Allianz aus mehreren EU-SportministerInnen. Es ist im Interesse der EU & Österreichs die Einhaltung der Menschenrechte durch Sport & große Sportereignisse zu fördern", so Kogler (Grüne). Laufende Berichte von vielen schweren Menschenrechtsverletzungen des autoritären Lukaschenko-Regimes würden klar dagegen sprechen, die WM in der weißrussischen Hauptstadt Minsk durchzuführen.