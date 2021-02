Eishockey: Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay setzte Erfolgslauf fort

Tampa Bay Lightning ist in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL weiter voll in Schuss. Der Titelverteidiger fertigte am Dienstag die Nashville Predators mit 6:1 ab und feierte den sechsten Sieg hintereinander.

NHL-Ergebnisse vom Dienstag: Florida Panthers - Detroit Red Wings 2:1, Ottawa Senators - Edmonton Oilers 2:3, Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 1:6, Dallas Stars - Chicago Blackhawks 1:2 n.V., Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 5:4, Los Angeles Kings - San Jose Sharks 3:4 n.P., Calgary Flames - Winnipeg Jets 3:2.