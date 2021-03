Eishockey: Teamgoalie Kickert verließ Linz und heuerte in DEL an

Kickert ab sofort für Augsburg zwischen den Stangen

Eishockey-Nationalgoalie David Kickert hat die kriselnden Black Wings aus Linz verlassen und ist zu den Augsburger Panther in die DEL gewechselt. Der 26-jährige Linksfänger ist nun Teil eines dreiköpfigen Torhütergespanns. Kickert, der in Österreichs Topliga zuvor auch für die Vienna Capitals und den VSV spielte, wurde bereits am Sonntag in Deutschland erwartet und musste sich danach umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

Die Linzer kämpfen aktuell noch um das Play-off, haben als Vorletzter der Qualifikationsgruppe in der ICE-Liga aber schlechte Karten. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die sich mir in Augsburg in einem ambitionierten Team in einer starken Liga bietet. Mein Dank gilt auch den Verantwortlichen in Linz, die mir diese Chance kurzfristig und unkompliziert ermöglicht haben", sagte Kickert.