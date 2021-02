Eishockey: Toronto entschied Prestige-Duell mit Montreal für sich

Nächstes Spiel von Philadelphia wegen Corona verschoben

Die Toronto Maple Leafs haben in der National Hockey League (NHL) den achten Sieg in den jüngsten neun Spielen eingefahren. Im kanadischen Schlager gegen die Montreal Canadiens siegten die Leafs am Mittwoch (Ortszeit) mit 4:2. Verteidiger Jake Muzzin verbuchte drei Assists für Toronto, Goalie Frederik Andersen zeigte 33 Paraden.

Die Philadelphia Flyers müssen aufgrund der Corona-Infektionen im Team weiter pausieren. Das für Sonntag angesetzte Spiel bei den New York Rangers wurde von der Liga auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Flyers dürfen ab Montag aber wieder die Trainingseinrichtungen nutzen. Das nächste Spiel werden Michael Raffl und Co. laut derzeitigem Stand am 18. Februar zu Hause gegen die Rangers bestreiten.

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Mittwoch: New York Rangers - Boston Bruins 2:3 n.V., Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 2:4