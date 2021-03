Eishockey: Toronto Maple Leafs deklassierten Edmonton Oilers 6:1

Toronto gewann auch drittes Duell innerhalb von fünf Tagen

Die Toronto Maple Leafs haben die Edmonton Oilers auch im dritten Duell innerhalb von fünf Tagen klar beherrscht. Nach einem 4:0 am Samstag und einem 3:0 am Montag feierte Toronto am Mittwoch einen 6:1-Auswärtssieg. Die Maple Leafs sind mit 38 Punkten aus 24 Spielen weiter das Top-Team der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch: Boston Bruins - Washington Capitals 1:2 n.P., Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 1:6, Anaheim Ducks - St. Louis Blues 2:3, Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 5:1, Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 2:3, San Jose Sharks - Colorado Avalanche 0:4.