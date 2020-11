Eishockey: U20-ÖEHV-WM-Vorbereitung von Corona-Pandemie gestört

Die Coronavirus-Pandemie hat auch ein WM-Vorbereitungs-Trainingslager des U-20-Eishockey-Nationalteams gestört. Zunächst mussten Dänemark, Weißrussland und Lettland ihre Teilnahme an dem kleinen Turnier absagen, dann kamen die Übungseinheiten in St. Pölten wegen positiver Coronafälle im U20-Team zum Stehen. Das Präventionskonzept des Verbandes funktionierte aber, und so wurden zwei Matches gegen das Ersatz-Team Ungarn möglich. Beide gingen mit 4:2 bzw. 6:3 an Österreich.

Die ÖEHV-Treffer beim 6:3 (2:1,2:0,2:2)-Erfolg am Freitag erzielten Maier (9.), Harnisch (16.), Unterweger (37.), Kasper (39., 59./PP2) und Hengelmüller (42.).

"Für die WM-Vorbereitung werden wir in wenigen Wochen in eine 'Bubble' einsteigen. Das wird für jeden eine komplett neue Erfahrung. Ich hoffe, dass alle Spieler gesund bleiben und wir mit dem stärksten Team an der WM in Kanada teilnehmen können", erklärte Coach Marco Pewal am Freitag. Die WM geht vom 25.12. bis 5.1. in Edmonton (Kanada) in Szene. Es gibt nur noch diesen einen Veranstaltungsort, die Teams müssen in einer "Bubble" bleiben und werden täglich getestet. Fans sind auch nicht zugelassen. Das Team fliegt schon am 13.12. nach Kanada.