Eishockey: U20 Text Vorschau

Wien (APA) -

Österreich trifft im Rogers Place in Gruppe B auf die USA (27.12., 3.30 Uhr MEZ), Schweden (29.12., 0.00/live ORF Sport +), Russland (30.12., 3.30) und Tschechien (31.12., 20.00/live ORF Sport +). Zwei Testspiele gegen Deutschland und die Slowakei

A-Teamchef Roger Bader hat übernommen, weil Marco Pewal, der die Mannschaft zum Aufstieg geführt hatte, vom VSV keine Freigabe erhalten hatte.

Österreichs Auswahl spielt in der seit 1977 ausgetragenen U20-Weltmeisterschaft zum vierten Mal in der A-Liga, ein Sieg ist bisher noch nicht gelungen. Am knappsten dran war man am 3. Jänner 2004, als die ÖEHV-Auswahl dank eines Doppelpacks von Thomas Vanek gegen die Ukraine mit 2:1 führte und im Finish den Ausgleich kassierte.

Österreich kann nicht absteigen, ist daher auch im nächsten Jahr dabei. Dann wird wieder in Alberta gespielt, wie ursprünglich für heuer geplant in Edmonton und Red Deer und hoffentlich wieder mit Zuschauern. Und wohl auch wieder mit Scouts, die heuer auf der größten Nachwuchsbühne der Welt nicht zugelassen sind. In einem normalen Jahr würden etwa 250 Talentespäher auf den Tribünen sitzen, heuer können sie das Turnier nur im TV verfolgen.