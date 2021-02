Eishockey: Uneinigkeit in Lettland über Zuschauer bei WM

Laut Regierungschef findet Endrunde ohne Fans statt

Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins hat eine Eishockey-WM im Frühjahr "in einer Blase" angekündigt. "Es wird ein Turnier ohne Zuschauer sein, epidemiologisch sicher", sagte Karins am Mittwoch im lettischen Fernsehen. Bei der Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis 6. Juni werden "die Spieler vollständig von der Gesellschaft abgetrennt". Der Weltverband IIHF verfüge über entsprechende Erfahrungen von der Junioren-WM, die auf dieselbe Weise ausgetragen worden sei.

Der Präsident des lettischen Eishockey-Verbandes, Aigars Kalvitis, schloss hingegen nicht aus, dass nicht doch noch Zuschauer zugelassen werden könnten. Dies hänge von der epidemiologischen Situation in Lettland ab und könne frühestens Mitte April entschieden werden, sagte Kalvitis auf einer Pressekonferenz. Wie Bildungsministerin Ilga Suplinska jedoch anmerkte, könnte die WM in Lettland auch abgesagt werden, sollte die epidemiologische Lage nicht besser werden.

Am Dienstag hatte die IIHF entschieden, die WM nur in Riga in zwei Hallen auszutragen. Ursprünglich war die weißrussische Hauptstadt Minsk als zweiter Spielort vorgesehen gewesen. Nach starkem politischen und wirtschaftlichen Druck hatte der Weltverband Weißrussland das Turnier aber entzogen. Der Großteil der finanziellen Verpflichtungen angesichts der organisatorischen Veränderungen wird von der IIHF übernommen. Das Gesamtbudget soll rund zwölf Millionen Euro plus bis zu zwei Millionen Euro für die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen betragen. Der finanzielle Beitrag Lettlands wird bis zu 3,7 Millionen Euro betragen.