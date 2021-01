Eishockey: USA, Russland, Finnland und Kanada im U20-WM-Semifinale

Die USA, Russland, Finnland und Gastgeber Kanada haben am Samstag (Ortszeit) den Einzug ins Semifinale der Eishockey-U20-WM in Edmonton geschafft. Die US-Amerikaner gewannen gegen die Slowakei 5:2, die Russen setzten sich gegen Deutschland 2:1 durch, Finnland behielt gegen Schweden mit 3:2 die Oberhand und die Kanadier schlugen Tschechien 3:0. Die Vorschlussrunde geht am Montag über die Bühne, die Paarungen lauten USA gegen Russland und Finnland gegen Kanada.

Österreichs Auswahl war in der Gruppenphase gescheitert.