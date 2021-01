Eishockey: Vegas Knights gewannen auch zweites Spiel gegen Anaheim

Las Vegas (Nevada) (APA) - Die Vegas Golden Knights haben dank eines Tors von Max Pacioretty sieben Sekunden nach Beginn der Verlängerung auch das "Retour-Duell" mit den Anaheim Ducks in der National Hockey League mit 2:1 gewonnen. Das Team aus Nevada arbeitete sich dabei am Samstag (Ortszeit) zuhause von einem 0:1-Rückstand zurück, der entscheidende Treffer war der schnellste nach Beginn eines Spielabschnitts in der jungen Vereinshistorie der Knights.

NHL-Ergebnisse vom Samstag: Arizona Coyotes - San Jose Sharks 5:3, Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 4:2, Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 5:2, Los Angeles Kings - Minnesota Wild 3:4 n.V., Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 1:5, Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 2:3, Calgary Flames - Vancouver Canucks 3:0, Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 2:1 n.V., New York Rangers - New York Islanders 5:0