Eishockey: Verteidiger-Talent Nickl debütierte in schwedischer Liga

Österreichs Eishockey-Talent Thimo Nickl ist am Dienstag zu seinem ersten Einsatz in der schwedischen Liga (SHL) gekommen. Der 19-jährige Kärntner erhielt bei der 2:5-Niederlage seines Clubs Rögle BK gegen Leksand 7:33 Minuten Einsatzzeit und stand bei keinem Gegentreffer auf dem Eis. Er war heuer bereits zweimal im Kader des aktuellen SHL-Tabellenführers aus der Stadt Ängelholm, erhielt von Trainer Cam Abbott aber am Dienstag erstmals auch Eiszeit.

Nickl kommt aus dem KAC-Nachwuchs und ist im Oktober beim NHL-Draft von den Anaheim Ducks an Nummer 104 gewählt worden.