Der Villacher SV kann NHL-Stürmer Michael Raffl im Kärntner Eishockey-Derby gegen den KAC am Dienstag einsetzen. Die endgültige Freigabe von den Philadelphia Flyers sei rechtzeitig eingetroffen, wie der VSV am Montagabend bestätigte. Der gebürtige Villacher steht seinem früheren Club in den nächsten rund zwei Wochen bis zur Rückkehr in die USA als Leihspieler zur Verfügung. Die neue NHL-Saison soll corona-bedingt verspätet am 1. Jänner beginnen.