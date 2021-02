Eishockey: VSV verpflichtete Goalie Sedlacek bis Saisonende

Der VSV hat sich für die restliche Saison der ICE-Eishockey-Liga mit dem tschechischen Goalie Jakub Sedlacek verstärkt. Der 30-Jährige hat lange Erfahrung in der osteuropäischen Topliga KHL, kam auf zwei Einsätze im Nationalteam und war in der laufenden Saison bisher bei HC Kosice in der Slowakei engagiert.

"Wichtig ist auch, dass er im Spielrhythmus ist", erklärte Goalie-Coach Patrick Machreich in einer Aussendung vom Mittwoch. Der VSV, der vor seinen zwei letzten Spielen des Grunddurchgangs nur Vorletzter der Liga ist, könnte Sedlacek schon am Freitag gegen Spitzenreiter Südtirol einsetzen. Bei den Boznern hatte der Keeper vor einigen Jahren für kurze Zeit gespielt.