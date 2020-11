Der VSV hat mit dem Kanadier Frederic Allard am Mittwoch einen neuen Verteidiger unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige kommt vom NHL-Club Nashville aus in die ICE Hockey League, für die Predators hat er in der nordamerikanischen Eishockey-Eliteliga bisher aber keinen Einsatz verbucht. Allard spielte in den vergangenen drei Saisonen für die Milwaukee Admirals in der American Hockey League (AHL).